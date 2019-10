Eine kleine Sensation schaffte Maria Salburg vom ASKÖ Breitenau. Die gebürtige Krumbacherin siegte in den Distanzen fünf und zehn Kilometer sowie im Halbmarathon und schaffte somit das Triple bei der Europameisterschaft.

Nach den Siegen über fünf und zehn Kilometer stand Salburg der Halbmarathon in Österreich bevor. Die Vorbereitungen dafür waren mehr als hart. „Wir sind jetzt einmal froh, dass das intensive Training vorbei ist“, scherzte Trainer Josef Slepika. Auch er startete beim Halbmarathon und landete in seiner Altersklasse auf dem dritten Platz.

Maria Salburg legte hingegen eine Leistung hin, die sie so noch nicht geschafft hat. Beim Halbmarathon erreichte sie in der Tageswertung den sechsten Rang, ihre Altersklasse hat sie souverän gewonnen. „Ich bin schon sehr stolz auf mich, weil vor mir nur sehr junge Läuferinnen waren“, freut sich Salburg über den Erfolg.

Das war aber nicht der einzige über den sie jubeln durfte. Auch beim Europacup war sie am Start. Hier konnte sie in der Tageswertung Rang sieben und in der Altersklasse Platz vier erreichen. Lediglich fünf Punkte haben Salburg am Ende in der Gesamtwertung auf einen Stockerlplatz gefehlt. „Das muss man mal schaffen. Sie ist gegen viel jüngere Läuferinnen angetreten und konnte dennoch so gut mithalten“, lobt Trainer Slepika.

Nun heißt es für die beiden Nordic Walker erst einmal Pause eingelegen. Dann geht es mit dem Wintertraining weiter. Maria Salburg hat sich für kommende Saison bereits ein Ziel gesetzt: „Wenn ich diesen Erfolg wiederholen könnte, wäre das großartig.“