SK Gloggnitz: Gold für Stefanie Egger

Die niederösterreichische Delegation wurde durch die vier SpielerInnen Mario Rella, Sebastian Schlitz, Selina Jeitler und Stefanie Egger vom SK Gloggnitz verstärkt, wobei Egger besonders abstaubte: Die 16-Jährige holte sich nicht nur die Bronzemedaille im Schnellschachbewerb, sondern feierte auch noch ihren bis dato größten Erfolg, indem sie sich den ersten Rang im Standardbewerb mit der österreichischen Kaderspielerin Kata Vicze teilte. Egger als auch Vicze konnten nämlich alle ihre Partien für sich entscheiden und remisierten gegeneinander. Knapp an einem Stockerlplatz vorbei schrammten Egger und Jeitler in den Blitzbewerben und das talentierte Nachwuchstalent Rella holte sich den starken siebten Platz im Schnellschach in der U10. Betreut und gecoacht wurden die niederösterreichischen Jugendlichen von Klaus Neumeier, Thomas Bauer und Denise Trippold.