Der Verein „Players of Scheibling“ stellte jedes Jahr einen absoluten Pflichttermin für die Jugend in der Region auf die Beine – am Foto: Obmann Max Schrammel, Stefan Holzinger, Daniel Ressler, Tom Schrammel (hinten, v.l.), Peter Sperhansl, Manuel Widermann, Andreas Putz und Michael Haberler.

| Players of Scheibling