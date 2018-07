Die Formkurve von Stefan Scherz zeigt momentan voll nach oben. Der junge Athlet trat bei vier Europacupbewerben an und erreichte jeweils das Finale. In Uster in der Schweiz erklomm der Kletterer sogar den zweiten Rang.

Konstante Leistungen in sämtlichen Bewerben ließen Stefan Scherz zurecht aufjubeln. Bei der Europameisterschaft in Imst kletterte sich der ehrgeizige Nachwuchssportler auf den fünften Rang. Die gleiche Platzierung konnte er auch in Bruneck und München bei den European Youth Series einstreifen. Voll zu überzeugen wusste Stefan Scherz schließlich in Uster. Dort holte der Athlet alles aus sich heraus und kletterte sich als Zweiter zur persönlichen Bestleistung in den vier Turnieren. Aufgrund dessen kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als feststand, dass der dritte Platz in der Gesamtwertung der European Youth Series dem jungen Sportler nicht mehr zu nehmen sein wird. „Ich bin voll happy mit dem dritten Gesamtrang und meinen konstanten Leistungen.

Die Vorbereitungen in Spanien und der Schweiz haben sich ausgezahlt“, freute sich Scherz. Die Formkurve passt also. Das ist durchaus von großer Bedeutung, da in vier Wochen die Jugendweltmeisterschaften in Moskau stattfinden. Jugendnationaltrainer Hannes Brunner gibt die Marschrichtung vor: „Nun gilt es, den Fokus auf die Jugend-WM in Moskau zu legen. In den verbleibenden vier Wochen werden wir uns optimal vorbereiten und alles rausholen. Stefan hat noch Potenzial!“ Dieses Potenzial wird er abrufen müssen, wenn es in Russland ernst wird.