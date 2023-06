Warth räumt ab

Rund 250 Schülerinnen und Schüler nahmen am 42. Sportfest der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) an rund 30 Wettbewerben im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten teil. Die Fachschule Warth ging mit rund 40 Schülerinnen und Schülern an den Start und holte dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze.

Angelo Rudolf zeigte sich in Bestform und siegte im Hochsprung und im 100-Meter-Lauf. Zudem holte er Silber im Dreikampf (Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen). Jonas Fallnbügel dominierte das Kugelstoßen und sicherte sich somit die Goldmedaille. Trotz sehr hoher Temperaturen stellte Stefan Heissenberger im 3.000-Meter-Lauf seine Ausdauer unter Beweis und belegte den dritten Platz. Und das Völkerballteam der Mädchen konnte mit Einsatzwillen und Sportgeist die Bronzemedaille verbuchen.

Die Athleten der Fachschule Warth wurden von Fachlehrer Franz Ringhofer, Fachlehrerin Julia Ritter und Professor Markus Schöll begleitet. „Die Jugendlichen zeigten wieder eindrucksvoll, dass sie sich den sportlichen Herausforderungen mit viel Engagement gestellt und für faire Wettkämpfe gesorgt haben“, resümieren die Pädagogen.