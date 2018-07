Schon seit einigen Wochen ist es fix – der Damenweltcup bleibt auch weiterhin am Zauberberg. Vergangene Woche fiel der Startschuss für die Rennen am 28. und 29. Dezember. Einziger Wermutstropfen für die Organisatoren: Das Nachtrennen wurde gestrichen.

Zwei Tagrennen sind es, die in diesem Jahr in den Winterferien am Semmering ausgetragen werden, so hat es die Fédération Internationale de Ski (FIS) entschieden. „Für uns als Veranstalter ist das trotzdem eine tolle Sache. Trotz des kleinen Wermutstropfens, dass wir heuer kein Nachtrennen durchführen, werden wir wieder eine tolle Rennatmosphäre auf den Semmering zaubern“, ist Franz Steiner, Chef des Organisationskomitees überzeugt.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Und die Vorbereitungen der beiden Rennen laufen bereits auf Hochtouren. Die ersten Weltcup-Besprechungen haben bereits stattgefunden und auch die offizielle Begehung durch die FIS-Inspektion gab es bereits. Beim Wintersportverein Semmering selbst werden die Teams für den Weltcup gerade zusammengestellt und neu aufgestockt.

„Es ist einfach gesagt ein Riesenaufwand, der aber insgesamt sehr viel Freude bereitet. Alle freiwilligen Helfer möchte ich jetzt schon einladen, sich den 28. und 29. Dezember freizuhalten, damit wir wieder gemeinsam eine herausragende Veranstaltung hier bei uns am Zauberberg auf die Beine stellen können“, zeigt sich der OK-Chef motiviert.