Saisonziel erreicht: Herren sind Meister im Sportkegeln

Werbung

Besser hätte die bisherige Saison für den SK FWT Composites nicht laufen können. Während die Herren eine Runde vor Schluss schon über den Meistertitel jubeln dürfen, treten die Damen am 1. und 2. April im „Final Four“ der Champions League an.

Es sei ein „Sieg auf allen Linien“ gewesen, freut sich Vereinsobmann Roland Schwarzer über den Erfolg seines Herrenteams. Dieses war beim KSV Wien zu Gast. Mit einem Plus von 605 Kegel (!) gewannen die Neunkirchner das Match 7:1 und besiegelten damit ihren vorzeitigen Meistertitel in der Superliga. Eine „außerirdische Leistung“, wie es Schwarzer beschreibt, lieferte Bojan Vlakevski. Er spielte mit 735 Kegel nicht nur einen neuen persönlichen, sondern auch einen neuen Bahnrekord. „Ich bin wirklich sehr stolz auf meine Mannschaft. Darauf haben wir dann auch gleich mit einem Krügerl angestoßen“, so Schwarzer.

Nach einer Niederlage sah es wiederum bei den Damen der Superliga in Neunkirchen aus, sie spielten ebenfalls gegen den KSV. In Durchgang eins verlor man bereits etliche Kegel, mit der Leistung von Julia Huber konnten aber wieder ein paar aufgeholt werden. Eva Sajko und Fiona Steiner lieferten dann noch zwei Quoten über 600 Kegel und machten den 5:3-Sieg für die Neunkirchnerinnen somit komplett. Nun liegt der Fokus auf das „Final Four“ der Champions League. Dieses geht am 1. und 2. April in Graz über die Bühne.