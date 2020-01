Die leicht sehbehinderte Skifahrerin Veronika Aigner hat im Para Alpin Ski bereits jetzt schon so viele Weltcupsiege wie in der gesamten Saison 2018/19 gesammelt und hat sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom die Führung inne.

Die Saison geht bis Anfang April und schon jetzt stehen für die Gloggnitzerin, die am 13. Februar ihren 17. Geburtstag feiert, zwei Siege im Riesenslalom sowie drei Triumphe im normalen Slalom zu Buche.

Die ersten beiden Weltcupmedaillen holte sie gemeinsam mit ihrem Guide Lisa Aigner beim Riesenslalom in Veysonnanz in der Schweiz. Dort befindet sie sich im Gesamtranking momentan vor der Britin Menna Fitzpatrick. (Da Vroni Aigner leicht sehbehindert ist, benötigt sie eine Vorausfahrerin, an der sie sich orientieren kann). In den Hängen des Monte Mondolè im italienischen Prato Nevoso sicherte sich die 16-Jährige gleich drei Slalom-Siege. Auch hier führt sie das Ranking an – vor der Slowakin Henrieta Farkasova.

„Sie haben rund 100 Tage Training hinter sich und wirklich sehr viel Zeit investiert“, gibt Mutter Petra Aigner einen Einblick. In Gora Kranjska möchten die Aigners bei drei Riesentorläufen und einem Slalom an ihre Erfolge anknüpfen und zumindest die sechste Medaille holen und frühzeitig die Erfolge von 2018/19 übertrumpfen.