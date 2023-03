„Goldene Gams“ für Lokalmatador Julian Staudinger

Werbung

Die Gams von Kitzbühel gehört zu den prestigeträchtigsten Trophäen im Österreichischen Sport – ihre Artgenossin war der begehrte Preis am vergangenen Wochenende. Veranstaltet vom SV Schottwien auf der Schieferwise in Spital am Semmering standen an einem Tag gleich drei, in einem Durchgang gewertete Rennen auf dem Programm. „Dieses Format soll den Rennläufern bei einem frühen Ausfall die Möglichkeit geben, doch noch ein gewertetes Ergebnis einzufahren und somit dafür sorgen, dass sich der Tag und die Anreise für jeden Sportler auf alle Fälle lohnt. Dies führte auch dazu, dass auch Rennläufer mit einer größeren Anreise an der Veranstaltung, die im Rahmen der Austrian Race Series stattfanden, teilnahmen“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Bei den Herren gab es zwischen Julian Staudinger vom SV Hohe Wand und Philipp Lintschinger von der Union Oberwölz harte Kämpfe um den Sieg. Der gebürtige Grünbacher Staudinger konnte schließlich zwei Rennen für sich entscheiden, der Steirer Lintschinger eines. Bei den Damen fuhr Elisabeth Moik vom KSV Gigasport drei ungefährdete Siege ein.

Kurssetzer Berny Schober leistete ganze Arbeit – was sich auch am Lob der Teilnehmer widerspiegelte, die ebenso hochzufrieden mit den Wettkampfbedingungen waren. Und das trotz der bereits frühlingshaften Temperaturen.