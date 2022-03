Schneeberg-Skitourenlauf: Peter Groß siegt um Sekunden

Der 20. Schneeberg-Skitourenlauf ist über die Bühne gegangen. An der Spitze der Rennklasse lieferten sich Peter Groß sowie Tobias Wagenhofer ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

6,5 Kilometer und 1.200 Höhenmeter mussten die Teilnehmer bewältigen. Neben Läufern des WSV Puchberg waren auch Mitglieder vom ASKÖ Waidhofen/Ybbs bzw. vom RC Tretlager Amstetten vertreten. Der Start erfolgte in der Früh bei der Talstation der Salamander-Sesselbahn in Losenheim. Die Route verlief über die Lahning-Piste, vorbei an der Edelweißhütte über den Fadenweg. Dann ging es noch durch den Wurzengraben, ehe das Ziel folgte. Die Hauptkategorie stellte die Rennklasse dar. Peter Groß vom heimischen WSV Puchberg erreichte das Ziel, die Fischerhütte am Hochplateau des Schneebergs auf 2.049 Höhenmeter, nach 1:02:45 Stunde. Sein erster Konkurrent Tobias Wagenhofer war gerade einmal fünf Sekunden langsamer als der Puchberger. Bei den Frauen war Daniela Dürauer vom ASKÖ Waidhofen/Ybbs am schnellsten unterwegs. Sie erreichte das Ziel nach 1:34:54 Stunde.

ie Tourenklasse sicherten sich Nina Eresheim sowie Christian Binder. Folgende Bewerbe wurden außerdem noch ausgetragen: NÖ-Landesmeisterschaft, Blizzard-Cup sowie die Wiener Akademische Meisterschaft. Im Rahmen der Landesmeisterschaft konnte erneut Daniela Dürauer in der Klasse Master Damen gewinnen. Bei den Männern hieß der glückliche Gewinner Manfred Tod. Die Blizzard-Cup-Wertung führen aktuell Ulli Schultes vom WSV Puchberg sowie Thomas Morgenbesser an. Die Wiener Akademische Meisterschaft ging in der Klasse Grande Master Damen erneut an Uli Schultes.

Der Grand Master bei den Herren wurde Gottfried Drlicek. „Die Veranstaltung war sehr gelungen und wir hatten beste Bedingungen. Der frische Schnee sowie die schöne Winterlandschaft haben ihren Teil dazu beigetragen. Weiters möchte ich die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten betonen“, berichtet Mitorganisator Christian Wagner über das Ereignis.