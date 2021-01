Ein paar Schlafeinheiten hat Franz Steiner in den letzten Tagen nachgeholt. „Die Wochen und Monate vor dem Rennen sind immer extrem intensiv“, meint Steiner.

Doch mit Slalom am vergangenen Dienstag ist der Semmering noch längst nicht abgehakt. „Die Abrechnung dauert jetzt noch einmal zwei Monate, damit alles seine Ordnung hat“, verrät Steiner.

Bad Kleinkirchheim dürfte wieder vom Tisch sein

Während der Weltcup-Zirkus bereits längst weitergezogen ist und 2020 am Semmering zur Erinnerung wird, richtet sich der Blick bereits auf das nächste Rennen. Vor über einem Jahr wurden Mutmaßungen laut, dass sich zum „Zweier-Rhythmus“, der das Rennen zum Jahresende abwechselnd nach Lienz und an den Semmering brachte, ein dritter Standort dazu gesellt.

Bad Kleinkirchheim schickte sich an, ebenfalls ein Stück vom Weltcup-Kuchen mitnaschen zu wollen. Doch das dürfte jetzt vom Tisch sein – in Bad Kleinkirchheim wird wohl kein Lift gebaut, der für eine Austragung notwendig ist. Dazu kommt, dass der Semmering für seine Austragung reihenweise Bestnoten bekommt. 25 Jahre Qualität sprechen eine deutliche Sprache.

„Auch von uns aus steht Semmering außer Frage“, erklärt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. „Es freut uns, dass wir von allen Seiten so tolle Rückmeldungen bekommen“, meint Franz Steiner – er sieht die Arbeit seines Teams bestätigt und rechnet mit einer Rückkehr des Semmerings in knapp zwei Jahren, im Dezember 2022. „Hoffentlich dann wieder mit möglichst vielen Zuschauern“, so Steiner.

Ob Steiner selbst dann noch auf der Hirschenkogel-Kommandobrücke steht, ist noch unklar. „Das werden wir intern noch ausdiskutieren. Ich werde auch nicht jünger, viele im Organisationsteam sind über 60. Die Gemeinde Semmering ist klein, da ist es schwierig, Nachfolger zu finden“, so Steiner weiter.

Im April soll eine Generalversammlung des Wintersportvereins Semmering für Klarheit sorgen. Seit 1995 ist der Weltcup zu Gast am Semmering – Steiner und viele wichtige Mitarbeiter sind seit dem ersten Rennen dabei oder im Laufe der Anfangsjahre eingestiegen. Der Erfolg gibt ihnen recht…