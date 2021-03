Besser hätte es für die Geschwister Barbara und Johannes Aigner bei den Staatsmeisterschaften kaum laufen können. Während die beiden auf der Strecke eine Top-Performance an den Tag legten, fieberte die Behindertensportlerin des Jahres, welche momentan verletzungsbedingt nicht auf der Piste sein kann, begeistert mit.

Mit ihren Guides Klara Sykora bzw. Matteo Fleischmann nahmen die 15-jährigen Geschwister mehrere Disziplinen in Angriff.

Darunter Abfahrt, Superkombination, Super-G sowie Slalom und Riesentorlauf. Es herrschten frühlingshafte Temperaturen, weshalb die Fahrstrategie dementsprechend angepasst werden musste: „Die Strecke war relativ weich. Somit musste ich gefühlvoller fahren und mit weniger Druck“, berichtet Johannes Aigner, der in allen Kategorien Staatsmeister wurde. „Es ist sehr schön, so einen Saisonabschluss feiern zu können“, führt der junge Skiathlet weiter aus.

Seine Schwester Barbara Aigner war ähnlich erfolgreich und wurde in allen Disziplinen Staatsmeisterin, bis in der Abfahrt. „Ich bin sehr froh und glücklich über meine Leistung. Die Piste war griffig und gut zu befahren“, so die vierfache Siegerin.

Live dabei war auch die Behindertensportlerin des Jahres und Schwester Veronika Aigner: „Meine Eltern und ich haben uns mega gefreut, dass meine kleinen Geschwister heil geblieben sind und mehrere Titel mit nach Hause nehmen konnten. Wir haben diese Saison viele Höhen und Tiefen erlebt, versuchen aber, immer das Beste aus allem zu machen!“ Kurzupdate zur Kreuzbänderverletzung Veronika Aigners: Laut den Physiotherapeuten wird sie Ende Oktober oder Anfang November wieder auf den Skiern stehen können.