Gleich im ersten Rennen der Saison waren drei Skilangläufer der 1. SVG Hohe Wand in Ramsau am Dachstein dazu im Stande, aufs Podest zu laufen. Jonas Huber, Sophie Adrigan sowie Magdalena Scherz legten den Grundstein zur Qualifikation für sämtliche Topbewerbe in dieser Saison.

Eine ausgezeichnete Vorbereitung und umfangreiches Schneetraining sorgten für den raschen Erfolg der Bezirkssportler. Der Trainingslehrgang in Ramsau am Dachstein war zur Zufriedenheit aller Beteiligten sehr gut abgelaufen. „Mit diesem Aufwand konnten wir unseren kleinen infrastrukturellen Nachteil ausmerzen und eine starke Performance bereits beim Saisonstart abliefern“, so Stefan Rosenberger über das Erfolgsrezept. Besonders wichtig sind vor allem die ersten Ergebnisse für die Jugend-Europameisterschaft in Italien oder auch die Junioren-Weltmeisterschaft in Finnland.

Stark. Jonas Huber, Mika Vermeulen und Daniel Wallinger fuhren der Konkurrenz ebenso davon. | Stefan Rosenberger

In Ramsau am Dachstein fuhr Magdalena Scherz auf Rang zwei und Sophie Adrigan auf den ersten Podestplatz. Bei den Herren konnte sich Jonas Huber auf dem zweiten Platz behaupten. Stefan Rosenberger ist daher voller Zuversicht für die anstehenden Topbewerbe: „Es sieht für diese Großevents aus Bezirkssicht sehr gut aus. Vier Sportler haben die Chance, nicht nur dabei zu sein, sondern auch erfolgreich abzuschneiden. Das wäre aus meiner Sicht großartig und da könnten wir äußerst zufrieden sein!“ Gute Leistungen lieferten auch Viktoria Scherz, Anna Einhaus (1. SVG Hohe Wand) sowie Patrick Kronaus (ULV Kirchberg) ab. Anna Einhaus verpasste um nur eine Sekunde das Podest und musste sich mit Platz vier begnügen.