Obwohl die Temperaturen noch im zweistelligen Bereich sind, bereiten sich die Nachwuchs-Skistars des Gebiets Ost mit Cheftrainer Georg Spies bereits auf die kommende Saison vor. Spies verriet der NÖN, wer die besten Chancen auf einen Sieg beim Kindercup hat.

Er ist über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt: Der Schilowsky Kindercup. Hier können die Jahrgänge 2001 bis 2007 in eigenen Klassen ihre Kräfte messen und auch um den Gesamtsieg kämpfen. „Sophie Strobl sowie Fabian Seyser haben ganz gute Chancen auf einen Klassensieg“, kennt Spies seine Talente schon sehr gut.

Neben dem Kindercup gibt es aber noch zwei weitere Veranstaltungen. Zum einen die Algenmax Bambini-Rennen, bei dem die Jahrgänge 2012/2013 an das Rennfahren herangeführt werden, zum anderen den Maler Brandi-Werbelaufcup. „Hier wird erstmals eine Cupwertung ausgetragen“, so Spies. Die Rennen selbst sind für Kids gedacht, die nicht in Richtung Leistungssport einschlagen, dennoch professionell fahren wollen.