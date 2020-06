Am 18. Juni soll sich entscheiden, ob die Sparkasse Lauftour heuer in abgespeckter Form stattfinden kann. Schon jetzt steht fest, dass es drei weitere Läufe nicht in geplanter Form gibt. Der Wechsellandlauf in Aspang, der Drei-Hügel-Lauf in Zöbern und der Sparkasse-Lauf & MS-Benefizwalk in Bad Erlach sind zumindest als Veranstaltung abgesagt. Während in Aspang und Zöbern die Tendenz wohl Richtung kompletter Absage geht, soll in Bad Erlach ein virtueller Lauf als Alternative angeboten werden.

„Die Auflagen sind einfach zu krass“, kommentiert Edi Horvath, Lauftour-Obmann und Bad Erlach-Veranstalter. Veranstaltungen bis 1.250 Personen (mit Sicherheitskonzept) wären zum geplanten Ersatztermin am 20. September zwar möglich, aber eben nur unter bestimmten Auflagen. „Ich brauche einen Covid-19-Beauftragten. Es gibt auch die Abstandsregel, die auch bei der Startnummernausgabe und bei den Kinderläufen eingehalten werden müsste. Einen Spuckschutz muss es auch geben“, nennt Horvath nur einige Problemfelder, unterm Strich sei der Aufwand einfach zu groß. Außerdem gebe es auch immer die Gefahr einer zweiten Welle und einer kurzfristigen Absage. Das wäre dann mit Ausgaben, ohne Einnahmen, verbunden. „Und das Geld brauche ich für die MS-Betroffenen“, ist Horvath das Risiko einfach zu groß.

„Startgeld werden wir keines verlangen. Jeder, der spenden will, kann das tun.“ Edi Horvath über virtuelles Laufangebot und finanzielle Hilfe für MS-Betroffene.

Um MS-Erkrankte trotzdem unterstützen zu können – normalerweise kommen 10.000 bis 11.000 Euro zusammen – will Horvath einen virtuellen Lauf anbieten, voraussichtlich zwischen 20. und 27. September. „Startgeld werden wir keines verlangen. Jeder, der spenden will, kann das tun“, gibt Horvath Auskunft. Schon der Fahnenschwingerlauf im burgenländischen Neckenmarkt fand als virtueller statt. Dabei wird die Distanz vorgegeben, die Strecke ist frei wählbar. Horvath äußerte sich kritisch zu virtuellen Läufen: „Es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Rücken- oder Gegenwind laufe. Da rede ich noch gar nicht von bergauf oder bergab“, seien die Leistungen nicht vergleichbar, für eine Cupwertung nicht heranziehbar. Horvath hält aber auch fest: „Es ist sicher eine Möglichkeit, um die Leute zum Laufen zu motivieren. Ich habe es zuletzt auch gemerkt, dass es mir schwerfällt mich zu motivieren“, geht es darum, den inneren Schweinehund wieder zu überwinden.

Die beste Möglichkeit dafür ist aber natürlich ein richtiger Wettkampf. Den könnte es bei vier Lauftour-Stationen auch noch geben – beim Alpkogellauf in Trattenbach (29. August), Schwarzataler Uflerlauf (12. September), Gloggnitzer Innenstadtlauf (4. Oktober) und Lanzenkirchner Uferlauf (11. Oktober). Ob die Läufe wirklich im Kalender bleiben, soll sich eben erst noch entscheiden. Am heutigen Mittwoch und am 18. Juni gibt es dazu Beratungen.