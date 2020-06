Überraschend kam die Entscheidung nicht mehr: 2020 wird es keine Sparkasse Lauftour geben. „Aber es kann uns keiner vorwerfen, dass wir nicht alles versucht hätten“, versuchte Obmann Edi Horvath mit den acht Veranstaltern bis zuletzt eine Tourwertung auf die Beine zu stellen. Doch höchstens drei Läufe könnten in diesem Jahr (mehr oder weniger) regulär stattfinden, zu wenig für eine Tourwertung.

Zu den bereits abgesagten Läufen in Aspang und Zöbern gesellte sich diese Woche noch Schwarzau dazu. In Trattenbach (29. August), Gloggnitz (4. Oktober) und Lanzenkirchen (11. Oktober) hoffen die Veranstalter weiter auf eine Durchführung. Doch die Auflagen sind derzeit noch hoch, ob tatsächlich der Startschuss fällt, ist abzuwarten.

Arbeitsgruppe für Lauftour 2021

In Bad Erlach gibt es rund um den 20. September einen virtuellen Lauf. Die Teilnehmer zeichnen einen Lauf auf einer frei wählbaren Strecke mittels Trackingsystem auf. Eine Woche ist Zeit. Danach gibt es eine virtuelle Wertung. Nenngeld verlangt Horvath, auch Veranstalter in Bad Erlach, keines. Spenden sind erwünscht. Immerhin werden wie jedes Jahr MS-Betroffene unterstützt. „Wir haben noch Rücklagen und ich bin sehr dankbar, dass die Sparkasse zugesagt hat, den vollen Beitrag zu spenden – auch ohne Lauf. Dennoch, 11.000 Euro wie sonst, werden nicht zusammenkommen“, schildert Horvath.

Der Fokus der Lauftour richtet sich währenddessen schon auf das nächste Jahr, damit 2021 wieder eine Tour stattfindet – auch sollten die Auflagen bis dahin bestehen. „Es gibt einen Arbeitskreis von vier, fünf Personen“, gibt Horvath Einblick: „Es geht darum, Ideen zu entwickeln und sich mit anderen Veranstaltern auszutauschen, was die machen und was funktioniert und was nicht.“

Die Lauftour ist im südlichen Niederösterreich jedenfalls nicht die einzige Laufserie, die mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat. Die Thermentrophy in den Bezirken Wiener Neustadt, Baden und Mödling ist gecancelt. Einzelne sind möglich. Und auch die Berglauf-Serie Buckltour, die fast ausschließlich im Bezirk Neunkirchen läuft, ist betroffen. Sechs der zehn geplanten Läufe sind schon abgesagt.