Sieben Siege für Ternitzer Skater

Die Ternitzer Speedskater räumten bei der Ö-Meisterschaft in Graz ab. Insgesamt gab es für die Stahlstädter zwölf Medaillen, sieben davon glänzten in Gold.

Als ältester Teilnehmer des gesamten Bewerbs lief der 81-jährige Karl Streit in der M70-Klasse zu Gold über 300 und 1.000 Meter. Der erfolgreichste Ternitzer bei diesen Titelkämpfen war Heinz Heidenfelder, der in der Klasse M60 zweimal Gold holte und zudem zweimal auf Rang drei finishte. Franz Rupp gewann in der 60 über 300 und 1.000 Meter. Über 5.000 Meter schrammte er als Vierter knapp am Podest vorbei. Christine Heidenfelder (mit 66 Jahren die älteste Dame im Feld) siegte im 300-Meter-Sprint. Karl Leeb eroberte in der M50 dreimal Bronze. Martin Waldherr wurde in der M40 dreimal Vierter.