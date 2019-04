Nach einer erfolgreichen Saison geht es für die Kegler des SK FWT-Composites siegreich weiter. Die Herren konnten beim Niederösterreich Landescup gewinnen und stehen somit beim Österreich-Cup am Start. Die Damen mussten sich im Niederösterreich-Finale hingegen geschlagen geben.

Viel Glück auf ihrer Seite hatten die Herren dieses Mal beim Landescup, der in Wiener Neustadt ausgetragen wurde. „Es war eine Blindaufstellung. Es wusste keiner aus der Mannschaften, wer gegen wen spielt“, so Vereinsobmann Roland Schwarz über das Spielsystem des Cups.

Und die Neunkirchner haben in diesem Fall ganz einfach das glücklichere Los gezogen und konnten knapp aber doch den Sieg holen. „Jetzt sind wir unserem Ziel näher. Den Meistertitel in der Superliga haben wir bereits. Vielleicht schaffen wir es wirklich, auch Österreichs Cup-Sieger zu werden“, so Schwarzer. Dieser wird dann im Juni ausgetragen.