Die goldene Pause für SK FWT Composites Neunkirchen

Mit Runde neun haben die Keglerinnen und Kegler des SK FWT-Composites die Herbstsaison beendet. Und das mit einer Bilanz, die sich mehr als sehen lassen kann.

Die Damen kämpften auf der Heimbahn gegen ein Team aus Wien um die letzten Tabellenpunkte vor der Winterpause. Mit einem deutlichen Vorsprung von fast 200 Kegel, gewannen die Neunkirchnerinnen das Match 7:1. Somit wanderten zwei weitere Punkte auf ihr Konto. „Sie haben bis auf ein Match alles gewonnen und sind somit zurecht Herbstmeister“, gratulierte Vereinsobmann Roland Schwarzer.

Weniger deutlich war der Sieg der letzten Herbstrunde bei den Herren der Superliga, die in Kleinwarasdorf spielten. Obwohl Lukas Huber und Michael Gollubits gute Leistungen abriefen, lag man nach Durchgang eins gleich über 70 Kegel hinten. „Das hat uns gezeigt, warum wir voller Respekt in dieses Match gingen. Wir haben dann aber auch gezeigt, dass wir nicht irgendwer sind“, so Schwarzer. Denn die Herren holten auf und konnten ihren Kegelvorsprung bis zum Ende sogar auf 78 Kegel ausbauen. „Wir haben in dieser Saison kein einziges Match verloren“, freuen sich die Herbstmeister.

Bevor es für die Teams in die Winterpause geht, stehen noch Champions League-Spiele an. Den Anfang machen die Damen in Neunkirchen am 26. November ab 13 Uhr gegen den SKK Nachod aus Tschechien. Die Herren spielen in Südtirol.