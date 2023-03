Neuer Rekord für Neunkirchner Damen

Werbung

Wie am Schnürchen läuft es derzeit bei den Bezirkskeglerinnen. Das Superligateam des SK FWT Composites ging in Kleinwarasdorf mit einem 8:0-Sieg von der Bahn.

Von Anfang an gaben die Neunkirchnerinnen den Ton an. Monika Lengauer und Maja Plavcak legten mit zwei Mannschaftspunkten im ersten Durchgang den Grundstein für den Erfolg. Auch Monika Nguyen, Julia Huber und Eva Sajko punkteten. Absoluter Überflieger an diesem Spieltag war aber Fiona Steiner. Mit einem Ergebnis von 653 Kegel erzielte sie nicht nur ihre persönlich Bestleistungen, sondern auch einen Einzelbahnrekord. „Sie spielte wie im Rausch“, zeigte sich Teamleiter Klaus Braun von der Leistung Steiners begeistert. Mit 3.588 Kegel erzielten die Neunkirchnerinnen dann sogar noch einen neuen Mannschaftsbahnrekord.

Weniger zufrieden war Vereinsobmann Roland Schwarzer mit der Leistung der Superliga Herren auf deren Heimbahn. „Das war nicht unser bestes Auftreten. Es gab nur zwei überdurchschnittliche Leistungen“, resümiert Schwarzer den 7:1-Sieg für Neunkirchen sehr nüchtern. „Es gibt auch mal Tage, wo man nicht 680 Kegel spielt, sondern auch Tage, wo man eben nicht so gut drauf ist“, so Schwarza.