Neunkirchen: Erfolg auf ganzer Linie in Super- und Bundesliga

Großer Erfolg für die Mannschaften des SK FWT Composites Neunkirchen in der sechsten Herbstrunde. Erstmals in dieser Saison siegten alle Teams in der Super- und Bundesliga.

Die Damen der Superliga traten gegen das Team des BBSV Wien an. Mit einem Vorsprung von 54 Kegel holten sie den 5:3-Sieg und platzierten sich somit auf dem dritten Platz in der Tabelle.

Ebenfalls erfolgreich waren die Herren der Superliga auf den Heimbahnen gegen den BSV Voith St. Pölten. Bjohan Vlakevski konnte dabei mit einer Leistung von 678 Kegel besonders hervorstechen. Die Herren siegten 5:3.

Gegen den SKC Leithaprodersdorf setzten sich die Damen der Bundesliga durch. Mit einem Vorsprung von 105 Kegel holte man sich hier zwei weitere Tabellenpunkte.

Den ersten Sieg dieser Saison erspielten die Herren der Bundesliga Ost. Sie gewannen 6:2 gegen den BSV St. Pölten II.