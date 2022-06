Neunkirchner Bezirkssportler im Goldrausch

Werbung

Mit dem Meisterschaftsende der Kegler beginnen gleichzeitig die zahlreichen Einzel- und Teambewerbe. Für die Sportler aus Neunkirchen standen die ASKÖ Bundesmeisterschaft sowie der Niederösterreich-Cup auf dem Programm.

Den wohl größten persönlichen Erfolg feierte das Nachwuchstalent des SK FWT Composites Neunkirchen, Mia-Laura Baumgartner. Sie erreichte bei den ASKÖ Bundesmeisterschaften in der Klasse U18 mit 550 Kegel den ersten Rang.

Zusätzlich konnte das Ergebnis der Bezirkssportlerin in den anderen Nachwuchsklassen niemand überbieten.

Eine weitere Goldmedaille erspielte Vereins-Aushängeschild Lukas Huber. Mit einem Bahnrekord von 675 Kegel ließ er seinen Gegnern keine Chance auf Rang eins. In der Klasse Ü60 landete Hueseyin Celik (558 Kegel) ganz oben am Stockerl. Eine Silbermedaille in der Allgemeinen Klasse der Damen erspielte Monika Nguyen mit 571 Kegel.

Einen weiteren Erfolg feierten die Teams des SK FWT beim Niederösterreich-Cup. Während die Herren auf dem zweiten Platz landeten, schafften es die Damen souverän auf den ersten Rang. Sie bekamen somit ein Startticket für den Österreich-Cup in Innsbruck Ende Juni.