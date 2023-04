Neunkirchner Damen sind die Sieger der Königsklasse!

Werbung

Die derzeit stärksten Kegelteams Europas traten auf der ASKÖ-Kegelsportanlage in Graz zum großen „Final Four“ der Champions League an. Mitten im Geschehen: die Damenmannschaft des SK FWT Composites Neunkirchen.

An Tag eins durften die Bezirkskeglerinnen gleich den Anfang machen – und zwar gegen den SV Pöllwitz. Obwohl einige Keglerinnen mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hatten, ging man voller Motivation ins Match. In zwei Durchgängen – pro Team spielten jeweils drei Personen – kegelte man um den Einzug ins große Finale der Champions League.

Die Gegnerinnen des SV Pöllwitz machten es den Neunkirchnerinnen nicht einfach, an Aufgeben war aber nicht zu denken, der Kampfgeist blieb. Bis kurz vor Matchende lagen die Bezirkskeglerinnen zurück. Eine Niederlage wollten sie aber nicht hinnehmen, weshalb die Anzahl der Kegel auf Neunkirchner Seite immer mehr anwuchs und schlussendlich im grünen Bereich lag. „Erst fünf Wurf vor Schluss war klar, das Duell geht an Neunkirchen“, erinnert sich Teamleiter Klaus Braun. Mit einem knappen Sieg schafften sie den Einzug ins große Finale.

Medaille war bereits nach Tag eins fix

Dabei standen ihnen die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg gegenüber. Ein Team, das bei Bewerben wie diesen oft als Favorit ins Rennen geht. „Wir gingen als klare Außenseiter ins Rennen“, wusste auch Klaus Braun. Nach dem ersten Durchgang sah es auch so aus, als ob sich Neunkirchen mit dem zweiten Platz begnügen müsste. „Vor dem Spiel sagten wir aber, dass wir Bamberg irgendwann schlagen werden. Warum sollte dieser Tag nicht heute sein?“, musste Braun im Rückblick über diesen Vorsatz schmunzeln. Denn einmal mehr stellten die Bezirkssportlerinnen nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Nerven der Zuschauer auf eine harte Probe. Denn am Ende des Matches stand es zwischen den Teams 4:4, beide hatten dieselbe Anzahl an Satzpunkten.

Somit kam es zum entscheidenden „Sudden Victory“. Dabei mussten die Keglerinnen zeitgleich drei Wurf machen. Wer am Ende mehr Kegel auf seinem Konto hat, der gewinnt. Der Jubel, der nach dem Fall der letzten Kegel auf der Bahn ertönte, war fast bis nach Neunkirchen zu hören: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewannen die Damen in der Champions League. Sie sind somit die neue sportliche Nummer eins im Bezirk. „Es waren alle zu Tränen gerührt, der Jubel war grenzenlos“, freute sich Braun mit seinem Damenteam. Die Keglerinnen haben sich „reingekämpft“ und mit dieser Leistung „selbst belohnt“, so der Teamleader. Vor allem im Hinblick auf die letzten Wochen, wo es immer wieder Leistungsschwankungen gab, sei dieser Erfolg besonders schön. „Das Glück, das wir in den letzten beiden Wochen nicht hatten, ist zurückgekommen“, ist Braun überzeugt.