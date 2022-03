Neunkirchner Kegel-Damen sind Staatsmeister

Werbung

Sie haben es geschafft! Nach insgesamt 16 Spielen ist es nun fix: Die Superliga-Damen des SK FWT Composites Neunkirchen stehen am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben. Jetzt sind alle Augen auf das große Champions-League-Finale gerichtet.

Das vergangene Wochenende hat den Keglerinnen noch einmal viel Kraft abverlangt. Nachdem ein Spiel verschoben werden musste, wurde dieses in der Vorwoche nachgeholt. Somit kegelten sie gleich bei zwei Matches. Den Erfolg trübte das aber nicht. Auch die letzten Spiele der Saison entschieden die Bezirkskeglerinnen für sich und machten somit den Meistertitel 2021/2022 fix. „Wir sind natürlich alle sehr stolz“, freut sich Obmann Roland Schwarzer mit den Damen. Zeit zum Feiern würde es aber keine geben, denn am 2. April spielen die Damen im Champions-League-Finale in Ungarn. Hier treffen sie gleich in der ersten Runde auf die mehrmaligen Champions-League-Sieger aus Bamberg.

Bei den Herren der Superliga steht noch ein Meisterschaftsspiel aus. Und zwar jenes gegen Kleinwarasdorf. „Wir haben im vorletzten Spiel bereits die Weichen dafür gelegt“, meint Schwarzer. Denn wenn das Team aus Neunkirchen 5:3 gegen die Kleinwarasdorfer gewinnen sollte, dann könnten die Bezirkssportler sogar noch Vizestaatsmeister werden. „Am Beginn der Saison haben wir unsere Ziele eigentlich nicht hochgesteckt, weil Lukas Huber fehlte. Als er wieder zurückkam, visierten wir Platz drei an. Und jetzt ist sogar noch Rang zwei möglich“, freut sich Schwarzer. Die Herren spielen am 9. April ab 11 Uhr auf der Anlage in der Neunkirchner Fabriksgasse.