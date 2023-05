Neunkirchner Kegler zählen zur Weltspitze

Die Erfolgswelle der Sportkegler des SK FWT Composites Neunkirchen reißt nicht ab. Eine Delegation der Bezirkskegler war Teil der Nationalteams bei der Teamweltmeisterschaft in Varazdin (Kroatien) und schaffte dort die nächste Sensation.

Von Beginn an zeigten sowohl die Damen als auch die Herren, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Beide Nationalteams setzen sich durch und holten den Gruppensieg. Die Damen – von Neunkirchen waren Julia Huber, Monika Nguyen, Fiona Steiner und Monika Lengauer Teil der Mannschaft – trafen im Viertelfinale auf Serbien. Hier konnten sie mit einem 5:3-Sieg nicht nur den Einzug ins Halbfinale, sondern auch schon eine Medaille fixieren. „Der dritte Platz wird nämlich nicht ausgespielt“, erklärt Nationalteammitglied Fiona Steiner.

Im Halbfinale standen die Österreicherinnen dem Team aus Rumänien gegenüber. Mit einem souveränen 7:1-Erfolg standen sie somit den Kroatinnen im Finale gegenüber. Hier war man jedoch klar unterlegen, die Freude über die Silbermedaille und somit den Vizeweltmeistertitel war dennoch unendlich groß.

Herren erspielten neuen Rekord

Wie am Schnürchen lief es bei den Herren. Seitens Neunkirchen waren Lukas Huber sowie die Brüder Markus und Philipp Vsetecka im Nationalteam vertreten. Im Viertelfinale trafen die Kegler – wie bereits vor zwei Jahren – auf das Team aus Ungarn. Mit einem starken 5:3-Sieg setzten sich die Österreicher durch und fixierten, wie auch die Damen, den Einzug ins Halbfinale sowie eine Medaille. In diesem mussten sich Huber und Co. gegen den Gastgeber aus Kroatien beweisen. Obwohl dieses Match mit einem Unentschieden endete, ging die Reise für die Österreicher dank einer höheren Anzahl von Satzpunkten weiter. Im großen Finale kämpfte man schlussendlich gegen die Rivalen aus Deutschland um den Weltmeistertitel. In einem mehr als spannenden Kampf machte das österreichische Nationalteam das Unmögliche möglich und krönte sich durch einen 6:2-Sieg mit dem Weltmeistertitel.

Mia-Laura Baumgartner siegte bei den Sprint Weltmeisterschaft in der Klasse U18. Foto: zVg

Doch damit nicht genug. Das Neunkirchner Nachwuchstalent Mia-Laura Baumgartner darf sich seit einigen Tagen ebenfalls Weltmeisterin nennen. Bei den Sprint-Weltmeisterschaften der Klasse U18 bewies Baumgartner wahre Nervenstärke und setzte sich im Finale bei einem Sudden Victory 22: 17 durch.