SK FWT Composites Neunkirchen: Damen führen Spitze an

Mit zwei weiteren Tabellenpunkten konnten die Damen der Superliga ihren Vorsprung noch weiter ausbauen. Mit null Niederlagen nach zwölf Meisterschaftsspielen führen sie unangefochten die Tabelle an.

Obwohl die Neunkirchnerinnen im Heimmatch gegen den KSV Wien am Ende 5:3 siegten, machten es ihnen die Keglerinnen aus der Bundeshauptstadt alles andere als leicht.

„Wie jedes Jahr, entwickelte sich dieses Spiel zu einem wahren Krimi. Am Ende waren wir aber die Sieger. Die Damen haben bewiesen, dass sie kämpfen und sich den Sieg erarbeiten können“, zeigt sich Mannschaftsführer Klaus Braun zufrieden.

Die Frage von Sieg oder gar Niederlage stellte sich bei den Herren der Superliga niemand. Sie waren in Leoben zu Gast, „und man muss ehrlich sagen, dass es nur die Frage gab, wie hoch wir hier gewinnen werden“, so Obmann und Mannschaftsführer Roland Schwarzer.

Die Mannschaft sei derzeit auf einem guten Weg und spiele sehr geschlossen. „Wir haben jetzt dann eine Pause und danach finden die wichtigen Spiele statt“, spricht Schwarzer den Kampf und Platz zwei oder drei in der Tabelle an. Diese seien für das Neunkirchner Superligateam auf alle Fälle in Reichweite.