SK FWT Composites Neunkirchen: Damen sicher in Champions League

Die vergangene Woche stand bei den Keglern des SK FWT Composites Neunkirchen ganz im Zeichen des Weltpokals in Otocac.

Fürs Finale reichte es bei beiden Mannschaften nicht. Die Damen verpassten dieses nur knapp, holten sich aber mit Rang fünf einen Startplatz in der Champions League. Die Herren, die durch den Ausfall von Lukas Huber und Michael Gollubits geschwächt an den Start gingen, schafften es „nur“ auf Rang elf.