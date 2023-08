Neunkirchner Kletter-Ass Stefan Scherz verpasst bei WM den Aufstieg

Der Neunkirchner Stefan Scherz (22) peilte bei der Weltmeisterschaft in Bern (Schweiz) den Aufstieg ins Halbfinale an. Nach starken Ergebnissen während der bisherigen Weltcup-Saison rechnete sich der Niederösterreicher im Vorstieg die größten Chancen aus. Als erster Bewerb stand die Qualifikation für den Boulder-Bewerb am Programm.

Scherz lieferte eine solide Leistung ab, erreichte eine Top- und vier Zonen-Wertungen. Scherz landete auf Position 39, die Top-20 qualifizierten sich für das Halbfinale.

Im Vorstieg kam Scherz nicht an sein Leistungslimit heran. Er hatte mit körperlichen Problemen zu kämpfen und landete mit 18 und 20+ auf Platz 63. „Schon beim Aufwärmen habe ich es im Bizeps gespürt, danach war es alles andere als einfach. Es ist schade, dass so etwas ausgerechnet bei der WM passiert. Ich habe dann noch versucht, alles rauszuholen und zu riskieren, aber es war nicht mehr möglich.“