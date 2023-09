Aspanger Squash-Asse mit erfolgreichem Bundesliga-Start

Am ersten Spieltag der Bundesliga in Tirol gelang den Herren aus Aspang ein zufriedenstellender Saisonstart. Der Deutsche Jan Wipperfürth sowie der Vize-Staatsmeister Daniel Lutz, Mario Reichl und Robert Fasser konnten gegen das Squashteam Tirol überraschend ein Unentschieden holen und die Herren aus Graz wurden klar mit 4:0 besiegt. Somit steht das Team punktgleich hinter Rekordstaatsmeister NV Squashunion Wr. Neudorf/Mödling auf Rang drei in der Tabelle.

Die restlichen Spiele verliefen erwartungsgemäß. Vizemeister Wiener Neudorf/Mödling hatte gegen die Hausherren vom Team Tirol keine Mühe. Drei klare 3:0-Siege sorgten für die Entscheidung zugunsten der Niederösterreicher. Lediglich Thomas Kemptner, der nach zweijähriger Spielpause sein Comeback feierte, sorgte mit einem 3:1-Erfolg über Dusan Medakovic für den Ehrenpunkt der Tiroler. Auch das zweite Tiroler Team wurde klar mit 4:0 geschlagen. Dabei blieb das Team aus Niederösterreich ohne Spiel-und Satzverlust. Der nächste Spieltag geht am 28. Oktober in der Gemeindesporthalle in Wiener Neudorf über die Bühne.