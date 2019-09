Nebel sowie Regen waren für 140 Starter kein Hindernis, die Wexl-Trails in Angriff zu nehmen. Aus ganz Österreich fanden sich Kinder und Jugendliche zusammen, um die Strecken unsicher zu machen.

Der jüngste Teilnehmer an diesem Tag war Stefan Radel mit gerade einmal drei Jahren. Unangenehme Regenschauer erschwerten dem 3-jährigen Stefan die Überwindung der Strecke. Der Kleine ließ sich jedoch davon nicht unterkriegen und fuhr auf den dritten Rang in der U5. Glücklich waren auch Xaver Vogl (U11) sowie Benni Weigelt (U9). Beide sicherten sich in ihrer Altersklasse jeweils den zweiten Platz.

Wexl-Trails Podest. Xaver Vogl fuhr in der U11 auf Rang zwei.

Obwohl Helene Reinbacher erst 14 Jahre alt ist, ist sie bereits österreichische Vizemeisterin im Crosscountry. Die Favoritenrolle war ihr sicher und dieser wurde sie auch schlagartig gerecht – Rang eins in der U15. „Trotz widriger Bedingungen bei Nebel, Regen und schwerem Boden sind alle Teilnehmer gesund im Ziel angelangt“, war Hans Orsolits vom österreichischen Radverband erleichtert. Die Starter waren überrascht und begeistert vom Mountainbike-Angebot im Osten Österreichs.