Leichtathletik-Nachwuchs zeigt auf

Mit zwei Cups starteten die Leichtathleten des ATSV Ternitz und Jugendsportnetzwerks Ternitz erfolgreich in die Wettkämpfe nach der Sommerpause.

Die jüngsten Sportler nahmen am NÖLV-Robinsoncup in Bruck an der Leitha teil. Der im Zuge dessen ausgetragene U12-Teammehrkampf ging mit einem Punkt Vorsprung an das Burschentrio Konrad Stangl, Christoph Rosenberger und Felix Melichar. Beim 44. Erdölpokal-Meeting in Wien-Stadlau durften sich zwei Athleten über Bestleistungen freuen. Jonas Schieraus holte bei den U14-NÖ-Meisterschaften über die 60-Meter-Hürden Bronze (9,26 Sekunden).

Im Rahmen der Future-Cup-Bewerbe gewann er den Hochsprung mit 1,44 Metern. Einen starken Formtest für die ÖM nächste Woche lieferte auch U16-Läufer Koppany Kollar ab: Er siegte im Zielsprint über die 1.000 Meter in Bestleistung (2:59,71 Stunden).