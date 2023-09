1.000 Zuschauer bei Sandoval-Spektakel in Natschbach

Zum vierten Mal in dieser Saison trafen sich am Samstagnachmittag die Drift-Experten des österreichischen Stockcar Racing Cups. Auf der Sandbahn-Arena in Natschbach-Loipersbach jagten insgesamt 48 Piloten ihre Boliden in vier verschiedenen Klassen durch das Oval. Obwohl nur 30 Kilometer entfernt in Krumbach der letzte Rallye-Staatsmeisterschaftslauf über die Bühne ging, machten wieder fast 1000 lautstarke Fans der Stockcar-Szene ihre Aufwartung.

Da der Renntag bis nach Einbruch der Dunkelheit dauerte, fiel die Entscheidung um den Tagessieg bei den Grande Finals unter dem brandneuen LED-Flutlicht.

Die hohe Anzahl der Teilnehmer hatte zur Folge, dass die jeweils drei Vorläufe in der Formel 2 (15 Starter), der Saloon-Car-Klasse (17) und der Jugendklasse (10) in zwei Gruppen ausgetragen werden mussten. Einzig die Kategorie der heckgetriebenen Fahrzeuge (6) kam mit einer Gruppe aus.

Formel 2

15 F2-Torreros teilten sich die Wettkampf-Arena in zwei Gruppen, wobei die Aufwärmübungen namens Vorläufe in Gruppe 1 zunächst Wolfgang Mühlberger aus Neunkirchen beherrschte, dann trumpfte der Meisterschafts-Leader Matthias Rumpler aus Grafenbach zwei Mal auf. – Die Gruppe 2 wurde von einem Duell zwischen Hannes Gsell aus St. Pölten und Titelverteidiger Bernd Herndlhofer aus der Gemeinde Hohe Wand bestimmt. Gsell eröffnete mit einem Sieg, Herndlhofer schlug postwendend zurück und setzte mit einem weiteren Sieg in Vorlauf 3 noch einen drauf.

Johann Ritzinger junior aus Gloggnitz absolvierte das B-Finale schneller als alle seine Konkurrenten, und im anschließenden A-Finale feierte Bernd Herndlhofer einen wichtigen, aber klaren Sieg mit sieben Sekunden Vorsprung auf Matthias Rumpler, den allerdings ein materielles Problem bremste. – Das Grande Finale meinte es dann jedoch gar nicht gut mit Herndlhofer. Er musste seinen Boliden mit einem Achsbruch und dementsprechendem Ärger abstellen. Matthias Rumpler nützte dieses Malheur gnadenlos aus, gewann den Schluss-Akt und geht mit einem soliden Vorsprung von 68 Punkten in den letzten Renntag.

Saloon

Eines stand schon vor dem vierten Renntag in der Klasse der Saloon Cars fest. Der Vorjahresmeister Georg Weissenböck aus Küb kann seinen Titel heuer nicht mehr verteidigen. Er hat seinen Golf 3 GTI verkauft und ist aus Zeitgründen aus der Meisterschaft ausgestiegen.

Vom Pech verfolgt war vorerst der Altendorfer Jürgen Ebner. Mit einem Sieg im ersten Vorlauf der Gruppe 1 hoffnungsfroh in den Tag gestartet, musste er seinen Ford Escort im zweiten Run mit einem technischen Defekt abstellen und gab schließlich ganz auf. Dieses Dilemma erreichte ihn heuer schon zum vierten Mal. Den Sieg im zweiten Vorlauf holte sich hernach der Steirer Robert Griesser aus Krottendorf im Bezirk Voitsberg. Im dritten Heat sicherte sich der Landschacher Andreas Haider Platz eins und bestätigte so seine bisherige Vormachtstellung in der Gesamtwertung. – In der Gruppe 2 der „Saloonies“ feierte der 21-jährige Noah Schober aus Oberdanneg bei Landschach seinen Premieren-Vorlaufsieg, ehe dann der Steirer Angelo Griesser (Bruder von Robert Griesser) in Vorlauf zwei und der Drassmarkter Peter Strass in Vorlauf drei über die volle Punkteanzahl jubeln durften.

Das B-Finale ging in die Steiermark, genauer gesagt an Sebastian Moser aus Weiz. – Einen klassischen Überraschungssieg gab es dann im A-Finale. Hier startete die Ternitzerin Michelle Lang aus der Poleposition, und während sich die Konkurrenten hinter ihr zehn Runden lang aufrieben, fuhr sie schlussendlich als Gewinnerin durchs Ziel.

Zum dann schon fast obligatorischen Geduldsspiel mutierte dann das Grande Finale. Zwei Unterbrechungen plus Neustarts wegen Getümmel im Gewirr gehören offenbar schon zum Standard des actionreichen Schluss-Akts der Saloon Cars. Am Ende gab es doch noch einen geregelten Ablauf mit einem Sieger. Dieser hieß Andreas Haider, wurde auch Tagessieger und steht mit einem nunmehrigen Vorsprung von 110 Punkten auf Marcel Burghart aus Mürzzuschlag in der Gesamtwertung unmittelbar vor dem Meistertitel.

Heck

In der Klasse der Fahrzeuge mit Heckantrieb schwang sich auch Stockcar-Organisator Gerry Koloc wieder in den Sattel, sprich ins Cockpit seines BMW 535i. Mehr als dem Klassen-Dominator Stefan Holzer am nächsten von allen auf den Pelz zu rücken, blieb ihm jedoch nicht. Der Burgenländer im 265 PS starken BMW Compact hatte auch diesmal alles im Griff, gewann drei von drei Vorläufen, das Finale und Grande Finale und es müssten am Schlusstag schon alle Stricke reißen, wenn der (alte und) neue Meister nicht Stefan Holzer heißt.

Jugend

Heiß umkämpft ist der Titel in der Nachwuchsklasse zwischen dem 17-jährigen Emanuel Haider aus Landschach und dem zwei Jahre jüngeren Jayden Holzer aus Oberwart. In Gruppe 1 feierte der Niederösterreicher ebenso drei Vorlaufsiege wie der Burgenländer in Gruppe 2. Somit musste es also im darauffolgenden A-Finale zum direkten Giganten-Duell kommen.

Einen Ladies-Sieg gab es aber zuvor noch im B-Finale der Talentschmiede. Hier setzte sich die 16-jährige Jacqueline Weghofer aus Grafenbach im Honda Civic durch. Das herbeigesehnte A-Finale erfüllte dann tatsächlich alle Erwartungen. Letztendlich gewann Emanuel Haider durch. Mit Rundenzeit von 19,987 Sekunden drehte er die schnellste je gefahrene Runde eines Jugend-Starters. Für Titelkonkurrent Jayden Holzer blieb hinter Tobias Tastel aus Schwarzau sogar nur der dritte Platz. Haider holte somit den Tagessieg, auf den Gesamtsieg haben aber sowohl er als auch Holzer und Tastel noch Chancen.

Am Samstag, dem 21. Oktober, findet in Natschbach-Loipersbach der fünfte Renntag und somit das Finale des Stockcar Racing Cups 2023 statt. Eine Woche danach gibt es noch einen Testtag für all jene, die eventuell 2024 mitmischen wollen.