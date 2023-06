800 Fans im Natschbacher Sandoval

Der Stockcar-Racing-Cup ist um einen weiteren actionreichen und gelungenen Motorsport-Tag reicher. Zum zweiten Mal in dieser Saison trafen die besten Piloten des Landes aufeinander. In vier Klassen wurden die Tagessieger ermittelt. Vor 800 Zuschauer gab es spannende Fights und starke Rennen. Für Organisator Gerald Koloc ist das ein Grund zur Freude: „Das war ein sportlich großartiger Renntag. Was mich persönlich am meisten freut ist, dass es zum überwiegenden Teil faire Rennen gab, die einfach nur schön anzuschauen und trotzdem hochspannend waren.“

Auch von den Fahrern gab es Lob an den Organisator. „Tolles Feedback haben wir von den Fahrern für den Zustand der neuen Bahn bekommen. Es gab bis zum Schluss gleichbleibende Bedingungen für die Teilnehmer“, so Gerald Koloc. Insgesamt sorgten also 43 Starter für gute Stimmung in der Arena. In der Formel 2 überraschte Matthias Rumpler nicht nur Favorit und Titelverteidiger Bernd Herndlhofer. Der Grafenbacher holte vor allem im A-Finale sowie im Grande Finale alles aus sich heraus. Er lieferte seinen Konkurrenten rund um Herndlhofer, Paul Bierl oder auch dem tagsüber stark agierenden.

Mathias Rumpler war in der F2-Klasse der Beste im Starterfeld. Foto: Walter Vogler Foto: zVgWalter Vogler

Hannes Gsell einen erfolreichen Kampf. Matthias Rumpler durfte sich als Tagessieger feiern lassen und liegt in der Gesamtwertung der Formel 2 nur noch einen einzigen Zähler zurück.

In der Saloon-Klasse gab es abermals ein internes Familienduell um den Erfolg. Am Ende des Tages durfte Andreas Haider vor dem Jugend-Gesamtsieger der letzten zwei Jahre Andre Haider den Siegespokal entgegennehmen. Vater und Sohn sind momentan das Maß aller Dinge bei den Saloon Cars.

Andreas Haider setzte sich in der Saloon-Klasse gegen elf weitere Starter durch. Foto: zVgWalter Vogler

Stefan Holzer war in der Heck-Klasse wieder der Dominator. Der aktuelle Titelverteidiger ist im Moment nicht zu schlagen. Den Beweis seiner Hochform lieferte der Oberwarter auf der Bahn. Kein einziger seiner Konkurrenten schaffe es, seinen Boliden vor Holzer ins Ziel zu bringen. Allerdings verfügt dieser mit dem 265 PS starken BMW Compact über die stärkste Motorisierung im Feld.

Unter den neun Startern und Starterinnen in der Jugend-Klasse fanden sich vier Mädchn wieder. Die 16-jährige Jasmine Schabauer aus Wörth gewann dabei einen Vorlauf, die 14-jährige Lara Krassnigg sogar zwei davon. Am Ende setzte sich dennoch Emanuel Haider durch. Er überzeugte mit einem Vorlauf- und dem Finalsieg wies in der Tageswertung sieben Zähler mehr auf als der Gesamtführende Jayden Holzer. Weiter geht’s mit dem Stockcar Racing Cup am Samstag, dem 8. Juli mit dem traditionellen Night Race.