Action zum Auftakt der Stockcar-Racing-Saison 2022

Werbung

Mit dem ersten von sieben geplanten Renntagen wurde die Stockcar-Racing-Saison 2022 eröffnet. Der amtierende Champion Bernd Herndlhofer (Hohe Wand) gewann im Finale der Formel 2.

Elf Starter umfasste die Formel 2. In den Vorläufen wurde Herndlhofer vom Pech verfolgt, als ihm zuerst das linke Vorderrad wegbrach und er beim letzten Vorrundenlauf auch noch wegen eines hängen gebliebenen Gasseils nicht ins Ziel kam. Im Finale trumpfte der Großmeister jedoch wieder groß auf und gewann mit fast fünf Sekunden Vorsprung auf Grafenbacher Matthias Rumpler. Mit 15 Startern umfassten die Saloon Cars das größte Kontingent. Die Kategorie wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine davon konnte Ex-Champion Georg Weissenböck aus Küb zweimal mit der vollen Punkteanzahl gewinnen. Ein hart, aber sehr fair geführtes Grande Finale entschied der Gloggnitzer Roland Krems für sich. Der Tagessieg ging an Weissenböck.

In der Heckklasse erwischte der Burgenländer Stefan Holzer einen starken Tag. In allen drei Vorläufen hielt er den Wiener Titelverteidiger Roland Hofmann auf Abstand. Der Burgenländer bestätigte seine starke Form auch im Finale und siegte mit acht Sekunden Vorsprung auf Markus Kroisz.

Die Vorläufe der Jugendklasse wurden von Andre sowie Emanu

l Haider dominiert, ehe der 13-jährige Jayden Holzer mit einem Sieg des dritten Vorlaufs die Dominanz sprengte. Spätestens mit dem Triumph im Finale machte der junge Motorsportler Jayden Holzer die Überraschung des Tages perfekt.