Das war das Flutlicht-Spektakel im Natschbacher Sandoval

Es lag etwas in der Luft. Und es war nicht nur die Hitzewelle, die Österreich in den Tagen danach ereilen sollte. Am Samstagabend stand mit dem Nightrace das Saison-Highlight im Natschbacher Sandoval am Programm. Die 1.000 Zuschauer bekamen in den vier Kategorien schweißtreibende Action und puren Nervenkitzel.

Vor allem in der „Königsklasse“ Formel 2. Die beiden Favoriten Sjoerd Kranenburg und Bernd Herndlhofer dominierten die Vorläufe eins und drei. Im zweiten Rennen musste der Wiener Neustädter wegen eines technischen Gebrechen passen. Der Niederländer wurde mit einem Reifenschaden nur Sechster. Der St. Pöltner Hannes Gsell nutzte die Gunst der Stunde. In Gruppe 2 triumphierte der Grafenbacher Matthias Rumpler doppelt. Paul Bierl jubelte über Platz eins im zweiten Vorlauf. Während das B-Finale eine klare Sache zugunsten von Senkrechtstarter Constantin Cernov wurde, war das A-Finale richtig turbulent. Die Top-Leute Kranenburg und Herndlhofer krachten zusammen. Für das Duo war das Rennen vorbei. Nach dem Restart legte Rumpler mit einem weiteren Erfolg den Grundstein für seinen Tagessieg. Die Hektik wurde beim Grande Finale nämlich nicht weniger. Gleich dreimal musste das Rennen abgebrochen werden, bevor Herndlhofer für einen persönlich versöhnlichen Abschluss sorgte. Rumpler fuhr als Zweiter den Tagessieg souverän nach Hause.

Dame rast bei Saloon-Cars zum Sieg

Bei den Saloon-Cars teilten sich Georg Weissenböck, Andreas Haider und Andre Haider die Vorlaufsiege unter einander auf. Im Finale stahl die 20-jährige Ternitzerin Michelle Lang den Männern die Show. Sie setzte sich mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Marcel Burghart durch, der wiederum das Grande Finale für sich entschied. Der Tagessieg ging an Opel-Pilot Andreas Haider, der somit auch seine Gesamtführung ausbaute. Stefan Holzer dominierte einmal mehr die Heck-Klasse. Der Oberwarter gewann alle drei Vorläufe, das Finale und das Grande Finale.

In der Jugendklasse war der erst 13-jährige Schwarzauer Tobias Tastel in den Vorläufen doppelt erfolgreich. Die andere Vorlauf-Gruppe dominierte der Burgenländer Jayden Holzer. Im A-Finale gaben allerdings zwei andere Fahrer den Ton an. Der Landschacher Emanuel Haider lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Manuel Ungersböck aus Scheiblingkirchen. Haider setzte sich mit einer Hundertstel durch und schnappte Holzer damit noch um einen einzigen Punkt den Tagessieg weg. Der nächste Renntag in Natschbach ist am 16. September.