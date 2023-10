Die Meister des Sandovals sind gekrönt

Titelentscheidung im Sandoval. Am Samstag startete in Natschbach der fünfte und letzte Saisonlauf zum Stockcar Racing Cup Austria. Über 1.000 Besucher und mit 50 Teilnehmern das größte Starterfeld der Saison boten den würdigen Rahmen.

In der F2 nahmen 17 Piloten in ihren Autos Platz. Und diese lieferten sich, aufgeteilt in zwei Vorlaufgruppen turbulente Fights, bei denen sich Wolfgang Mühlberger, Johann Ritzinger und der Niederländer Bob de Jong die Vorlaufsiege in der Gruppe A holten. In Gruppe B gewann zwei Mal der Niederländer Sjoerd Kranenburg sowie Titelverteidiger Bernd Herndlhofer. Was also hieß, dass der Gesamtleader und Titelfavorit Matthias Rumpler aus Landschach mit 57 Punkten Vorsprung auf Herndlhofer in die letzten beiden Finalläufe ging.

Zuvor gab es noch das B-Finale, in dem mit dem Matzendorfer Marco Müllner ausgerechnet der mit 18 Jahren jüngste F2-Pilot zum Sieg raste, weil Matthias Rumpler im A-Finale als Dritter nur drei Punkte auf den Zweiten Bernd Herndlhofer einbüßte (Kranenburg holte den Sieg), durfte er schon vor dem abschließenden Grande Finale über den Gesamtsieg jubeln. Das Grande Finale wurde dann erneut zur Beute des „fliegende Holländer“ Sjoerd Kranenburg.

F2-Meister Matthias Rumpler: „Ich bin natürlich überglücklich, dass ich in meiner zweiten F2-Saison gleich den Titel holen und Bernd Herndlhofer ablösen konnte. Ich möchte Bernd aber wirklich danke sagen. Er war immer fair in den Rennen und hat mir auch stets gute Tipps gegeben.“

Vater gewinnt Meisterschaft vor Sohn

Bei den Saloon Cars war nach dem berufsbedingten Rückzug von Titelverteidiger Georg Weissenböck klar, dass der Meister heuer anders heißen wird. Als Favorit ging hier Andreas Haider in den Finaltag. Der Honda-Civic-Pilot aus Landschach hatte sich in den bisherigen vier Renntagen einen Vorsprung von 110 Punkten auf den Steirer Marcel Burghart aus Mürzzuschlag erarbeitet. Am Finaltag gewann Haider in seiner Gruppe Vorlauf eins, holte in Vorlauf zwei hinter Sohnemann Andre Haider Platz zwei.

In Vorlauf-Gruppe zwei gewannen Peter Strass aus Draßburg, Angelo Griesser aus Stollhofen und ließ Marcel Burghart als Dritter und Fünfter entscheidende Punkte liegen. Denn damit war Andreas Haider rechnerisch nicht mehr einzuholen und durfte sich schon vor dem dritten Vorlauf endgültig neuer Saloon-Car-Champion nennen. Die weiteren Vorlaufsiege von Mario Schabauer aus Wörth bzw. noch einmal Peter Strass und die Finalsiege von Edi Haider (B), Michelle Lang (A) und Mario Schabauer (Grande) waren daher zu attraktiven Schauläufen degradiert.

Saloon-Meister Andreas Haider: „Ich bin irrsinnig stolz, dass es mir gelungen ist, gleichzeitig mit meinem Sohn Emanuel, der in der Jugend gewonnen hat, den Meistertitel zu holen. Dass mein zweiter Sohn Andre auch noch Vizemeister geworden ist, macht das Familienglück perfekt.“

Holzer erneut eine Klasse für sich

Mit sechs Startern bildete die Klasse der heckgetriebenen Fahrzeuge wie immer die kleinste Gruppe. Und einmal mehr ließ sich hier der Burgenländer Stefan Holzer im bärenstarken BMW Compact nicht die Butter vom Brot nehmen. Der Titelverteidiger aus Oberwart prolongierte seine saisonübergreifende Klasse, gewann alle drei Vorläufe und das Finale und wiederholte damit seinen Meistercoup vom Vorjahr in beeindruckender Weise. Im Grande Finale bekam Holzers weiße Weste einen kleinen Fleck ab, siegte Ludwig Klein (ebenfalls aus Oberwart).

Heck-Meister Stefan Holzer: „Danke an meine Fans, an die Organisation, an die Familie und meine Unterstützer. Der zweite Meistertitel in Folge. Was will ich mehr? Ich bin einfach glücklich.“

Haider entscheidet Showdown für sich

Spannung versprach auch das Finale in der Jugendklasse, wo sich der Landschacher Emanuel Haider und Jayden Holzer aus Oberwart noch um den Titel matchten. Haider legte mit drei Vorlaufsiegen in Gruppe 1 souverän vor, Holzer konterte vorerst mit zwei Siegen in Gruppe 2, verspielte aber den dritten Vorlaufsieg an die Steirerin Lara Krassnigg und ließ somit wichtige Zähler liegen. Am Ende war’s egal, weil Emanuel Haider auch im abschließenden A-Finale nichts anbrennen ließ und sich so zum Jugend-Champion kürte. Wäre noch der Sieger des B-Finales nachzutragen: Dieses gewann der 15-jährige Marcel Zöchling aus Schwarzau/Gebirge.

Jugend-Meister Emanuel Haider: „Ich habe heute alles gegeben und freue mich jetzt natürlich umso über den Meistertitel, der ohne die große Unterstützung aus meinem Umfeld jedoch nicht möglich gewesen wäre. Dafür möchte ich danke sagen. Nächstes Jahr fahre ich in der Saloon-Klasse.“

Für kommende Saison gibt es übrigens eine Aktion für alle Starter der Jugendklasse. Durch Spenden der Zuschauer und des Stockcar-Racing-Vereins ist es gelungen, dass die Youngsters für die ersten beide Renntage 2024 kein Startgeld zahlen müssen, die Teilnahme also gratis ist. Die kommende Rennsaison beginnt am 27. April. Der letzte Lauf ist für 19. Oktober geplant.