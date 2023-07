Motorsport-Spektakel im Flutlicht von Natschbach

Der Stockcar Racing Cup geht am Samstag, dem 8. Juli, in seine dritte Runde des heurigen Jahres. Rund 45 Piloten, darunter sämtliche Topleute der Szene haben sich bereit erklärt am aktuellen Renntag teilzunehmen. Auf das Publikum (Eintritt von 10 bis 14,99 Jahren 5 Euro, ab 15 Jahren 10 Euro) und die Aktiven wartet das jährliche wie auch sehr beliebte Night Race, das in allen vier gewerteten Klassen wieder zum schon gewohnten Fight Race werden wird. Neben der Formel 2 wird auch bei den Saloon Cars, den Hecktriebler und in der Jugendkategorie um Punkte und Siege gekämpft.

Die Vorläufe beginnen um 15 Uhr, die entscheidenden Finalrennen werden dann schon unter Flutlicht stattfinden, was dem spektakulären Geschehen auf der Sandbahn der ehemaligen Speedway-Arena in Natschbach-Loipersbach ein zusätzliches Flair verleiht.

Auf die kleinen Besucher warten eine Hüpfburg und Zuckerwatte. Donunts und Langos sowie ein Überraschungsgeschenk für jeden zahlenden Erwachsenen gibt’s ebenfalls.