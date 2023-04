Saisonauftakt im Natschbacher Sandoval

Werbung

Es geht wieder los. Wenn am kommenden Samstag im Sandbahnoval von Natschbach-Loipersbach wieder die Motoren heulen, dann ist das gleichsam der Startschuss in eine neue Saison zum Stockcar Racing Cup Austria. Es stehen heuer fünf Renntage auf dem Programm, die allesamt auf der Heimstätte in Natschbach gefahren werden. Dafür wurde in der Winterpause hart gearbeitet, die Rennbahn nach dem topbesuchten Testtag vor zwei Wochen neu hergerichtet und die strapaziertesten Leitplankenteile gegen neue ausgetauscht.

Am Samstag beginnt die Action mit den ersten Vorläufen um 13 Uhr. Die Wettkampfklassen bleiben gleich. Um Punkte wird in der Formel 2, bei den Saloon Cars, den Hecktrieblern und in der Jugendklasse gefahren. Auf drei Vorläufe, folgen die Finalläufe sowie als Showdown die spektakulären Grande-Final-Rennen.

Wer kann seinen Titel verteidigen?

Über 40 Starter werden am Samstag erwartet. Außer Saloon-Car-Champion Georg Weissenböck, der diesmal verhindert ist und erst am zweiten Renntag in die Mission Titelverteidigung einsteigen wird, sind alle Klassen-Meister des Jahres 2022 (F2: Bernd Herndlhofer, Heck: Stefan Holzer Jugend: Andre Haider) am Start, wenngleich Haider altersmäßig heuer nicht mehr Jugend-berechtigt ist und daher zu den Erwachsenen in die Saloon-Car-Klasse wechselt. Das heißt also, dass es in der Nachwuchs-Kategorie heuer in jedem Fall einen neuen Meister oder vielleicht sogar eine Meisterin geben wird.

Die Eintrittspreise bleiben gleich wie letztes Jahr: von 10 bis 14,99 Jahren 5 Euro, ab 15 Jahren 10 Euro. Stockcar-Racing-Organisator Gerald Koloc dazu: „Da verändern wir nix. Die Leute haben’s mit den allgemeinen Teuerungen rundherum eh schon schwer genug.“