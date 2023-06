Die Eisbären goes Staatsliga

Die Damen der SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen haben es geschafft. Als Zweiter der Bundesliga steigen Petra Rudolf, Andrea Zdrahal, Waltraud Platschka, Sabine Pozarek und Martina Kapfenberger auf, spielen somit 2024 in der Staatsliga, der höchsten Spielklasse Österreichs.

Beim Turnier in der Stocksporthalle Passail (Steiermark) schrammten die Eisbären nur knapp am Sieg vorbei, hatten am Ende einen Zähler Rückstand auf EK Feldkirchen. Der zweite Platz war ungefährdet. Mit 17 Punkten hatte die SG fünf Zähler mehr als der Dritte Autal.