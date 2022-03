Eine Top-WM für Reichenauerin Petra Grube

Die NÖN-Sportlerin des Jahres gab in Ritten/Italien ihr WM-Debüt. Selbst der sonst so lockeren Petra Grube flatterten angesichts dieses Groß-Events fast die Nerven. Die Top-Schützin Österreichs stellte jedoch sämtliche internationale Stocksportler in den Schatten und lieferte eine souveräne Leistung ab.

Von Deutschland bis Guatemala und Australien. Die WM-Teilnehmer kamen aus aller Welt. Der Einzug ins Finale war das vorab erklärte Ziel der Schützin der SG Schmidsdorf-Küb im Einzelbewerb. Unter 34 Spielerinnen musste sie es fürs Final-Ticket mindestens auf Rang zwölf schaffen. Grube schoss sich ins obere Tabellenmittelfeld. Qualifiziert oder nicht? Noch unklar. Tatsächlich ging es um den ersehnten 12. Platz.

inuten des Bangens, die sich wie Stunden anfühlten, vergingen. Dann die Erlösung: Geschafft! Brasilianerin Marcia Reis kam an Grube nicht mehr heran. Im Finale verbesserte sie sich noch auf Platz elf. Mit dem Frauen-Team gewann sie Silber. „Ich bin sehr stolz auf meine erste WM. Anfangs war mir unklar, ob ich dem Druck standhalten würde. Aber als es losging, war ich sehr entspannt und hab’s genossen!“