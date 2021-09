Die Schwarzauer stehen als erste Mannschaft des Bezirks im Halbfinale. Dank ihrer Konstanz und Kaltschnäuzigkeit bekamen die Bad Fischauer kaum Luft zum Atmen.

Die Schwarzauer starteten daheim top in die Partie und konnten gleich die ersten beiden Kehren für sich entscheiden. Auch zum Ende des ersten Durchgangs bewahrten die Schützen die Ruhe und gewannen mit 18:10. Das zweite Spiel begann wieder mit Punkten zu Gunsten der Hausherren.

Die Gäste konnten sich in Folge nur kurz erholen und mussten mit 17:6 erneut eine Niederlage hinnehmen. Nachdem die Bad Fischauer in der dritten Runde Kehre eins für sich entscheiden konnten, machte die Top-Tagesverfassung der Schwarzauer erneut den Unterschied aus, denn drei Kehren gingen anschließend hintereinander an die Bezirks-Schützen. Mittlerweile stand es 6:0 (zwei Punkte pro Sieg).

Das Entscheidungsspiel stand somit an, denn jenes Team, das als erstes acht Punkte hat, geht als Sieger aus der Halle. Die Hausherren aus Schwarzau gingen zu Beginn sehr fokussiert zu Werke und gewannen die ersten drei Kehren.

Anschließend ließ die Mannschaft Federn, jedoch reichte die starke Anfangsphase der letzten Runde, um den Einzug ins Halbfinale feiern zu können. „Wir konnten die Fehler von Bad Fischau heute ausnutzen und haben selbst wieder stark geschossen. Ein großes Dankeschön möchte ich auch an unsere Fans aussprechen, welche uns super unterstützt haben“, so der Schwarzauer Schütze Reinhard Auer. Am 29. September trifft der zweite noch aus Neunkirchen verbliebene Verein, nämlich die SG Pottschach Neunkirchen, auf St. Aegyd am Neuwalde.