Goldene Meisterschaft für Stocksport-Asse aus dem Bezirk Neunkirchen

Die Stocksporthalle Marchtrenk war Austragungsort der österreichischen Meisterschaften im Ziel-Bewerb. Niederösterreichs Damen rund um Petra Grube (SG Raiffeisen Schmidsdorf/Küb) und Sabrina Pozarek (SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen) holten dabei Gold. Der Titelkampf blieb bis zum letzten Schuss spannend. Die blau-gelben Schützinnen setzten sich schlussendlich ganz knapp vor Tirol durch.

Auch in den Nachwuchs-Einzelbewerben gab es Grund zur Freude: Pozarek holte in der U23-Wertung Silber. Gold gab es für Benedikt Holzer vom ESV Hintenburg in der U14-Klasse. Sein Vereinskollege Fabian Tschach belegte in der U23 den dritten Rang.

In der Allgemeinen Klasse wurde Grube Sechste, Pozarek Elfte. Bei den Senioren lief es nicht ganz nach Wunsch. Alfred Zinkl (SG Raiffeisen Schmidsdorf/Küb) belegte Rang acht. Franz Gaulhofer (Pottschach/Neunkirchen) wurde 13.