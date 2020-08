Die Stockschützen der SG Pottschach Eisbären Neunkirchen zwangen beim NÖ-Cup in Hernstein die Heimmannschaft in die Knie und stehen in der 3. Runde.

Die Neunkirchner rund um Franz Gaulhofer, Stefan Weisz, Wolfgang Pusterhofer sowie Gerhard Hausleber erwischten einen denkbar schlechten Start und verloren im ersten Durchgang mit 12:8. Nach den Startschwierigkeiten fanden sie ihren Rhythmus und entschieden, die folgenden zwei Durchgänge zweistellig haushoch für sich, wobei die Hernsteiner nur einstellig blieben. Somit hatten sie den 0:2 Rückstand mehr als egalisiert und mit 4:2 aufgeholt (für einen Sieg gibt es zwei Zähler). Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Es folgte ein offener Schlagabtausch. Hernstein rappelte sich nach den beiden derben Niederlagen wieder auf und stellte auf Unentschieden. Die Eisbären wiederum, mit dem in den letzten Wochen bestens in Form befindenden Stefan Weisz, entschieden die 5. Runde für sich sowie auch den alles entscheidenden 6. Durchgang. Der kommende Gegner der „Eisbären“ im NÖ-Cup steht noch nicht fest, da die aktuelle Runde noch nicht abgeschlossen ist. Grundsätzlich ist ein Gegner aus allen Vierteln Niederösterreichs möglich.

Mit weniger Druck und Bangen um den Sieg gingen die Stockschützen ins Kottingbrunner Sommerturnier. Bei zehn Mitstreitern gewannen sie all ihre Begegnungen und konnten sich über einen 18:0 Endstand in der Punktewertung freuen.