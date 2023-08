Erfolgreich verliefen die Mixed-Meisterschaften für die Stockschützen der SG Pottschach/ Eisbären Neunkirchen.

Das Team mit Michael Hechtl, Werner Pollross, Petra Rudolf und Sabine Pozarek gewann in der 1. Landesliga und steigt damit in die Staatsliga auf. Das Team mit Franz Gaulhofer, Stefan Weisz, Waltraud Platschka und Andrea Zdrahal blieb in der 3. Landesliga ungeschlagen und steigt damit in die 2. Landesliga auf.