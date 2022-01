SG Pottschach Neunkirchen: Großer Doppel-Erfolg

So kann ein Start ins neue Jahr aussehen. In nicht einmal einer Woche gewann die Mannschaft der SG Pottschach Neunkirchen zwei Landesmeistertitel von zwei verschiedenen Veranstaltern.

Am 6. Jänner bejubelten die Frauen den Sieg der ASKÖ Landesmeisterschaft in Zöbern und qualifizierten sich somit für die Bundesmeisterschaft. Sie konnten die SG Schmidsdorf-Küb, ein weiteres Topteam aus dem Bezirk, auf Rang zwei verweisen. Nur drei Tage später schlugen Sabrina Pozarek, Andrea Zdrahal, Waltraud Plaschka sowie Petra Rudolf im Zuge der LM des NÖEV (Landesverband der NÖ Eis- und Stocksportler) erneut zu. Dadurch gelang den Schützinnen die Qualifikation zur Bundesliga Ost. Mit 16 Punkten holten die Sportlerinnen in der Eisarena Ternitz das Maximum heraus. Der zweitplatzierte Konkurrent SG Umdasch-Winklarn konnte zehn Punkte erzielen.