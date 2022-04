SG Pottschach NK: Top-Turnier gespielt

Werbung

Werner Pollross, Petra Rudolf, Sabrina Pozarek und Michael Hechtl von der SG Pottschach Eisbären Neunkirchen sind von der Oberliga bis zur Bundesmeisterschaft durchmarschiert und verwiesen Teams mit Staatsliga-Erfahrung (höchste Klasse) auf die hinteren Plätze.

Im Rahmen der Landesmeisterschaft in Bad Fischau-Brunn konnte das Neunkirchner Quartett 22 Punkte erspielen und schoss sich damit auf Platz eins. Mit 20 Zählern qualifizierte sich auch der Gastgeber für das finale bundesweite Event in Linz. Dort konnten die „Eisbären“ das Team aus Bad Fischau-Brunn, welches drei Staatsligaschützinnen in seinen Reihen hatte, abermals klar hinter sich lassen (Rang drei). Dagegen ergab sich gegen Weiz/Steiermark mit 21 Zählern ein punktetechnischer Gleichstand. Jedoch hatten die „Eisbären“ einen etwas besseren Quotienten und durften über den Bundesmeistertitel jubeln.

„Diese Leistung bei solch einem starken Teilnehmerfeld haben wir uns nicht erwartet. Das ist der größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte“, freut sich Johann Hechtl von der Vereinsleitung der Spielgemeinschaft.