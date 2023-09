Titel für Schmidsdorf/Küb

Die Damen der SG Schmidsdorf/Küb sind ASKÖ-Landesmeister. Die Damen rund um Teamführerin Petra Grube blieben beim Turnier ungeschlagen. „Der heutige Sieg trotz hochklassiger Gegner macht mich stolz auf meine Mädels“, jubelt Grube, nachdem die bisherige Saison nicht nach Wunsch verlief. Die männlichen Teamkollegen standen bei der ASKÖ-Meisterschaft als Dritter ebenfalls am Stockerl. Den Platz am obersten Podest verpasste Schmidsdorf/Küb nur haarscharf, denn die ersten drei Mannschaften waren punktgleich. Die Quote machte den Unterschied.

Für eine weitere Medaille sorgten die Schützinnen der SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen, die im Damen-Bewerb hinter Bad Fischau-Brunn auf Platz drei landeten. Ebenfalls Bronze gab es für Michael Hechtl, Petra Rudolf, Sabrina Pozarek und Werner Pollross beim erstmaligen Antreten bei der Mixed-Staatsliga.