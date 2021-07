Im Bezirksderby zwischen ESV Enzenreith sowie der SG Pottschach/Neunkirchen sah es lange Zeit so aus, als würden die Gastgeber alles klar machen und in die nächste Runde einziehen. Erst als die „Eisbären“ in der Schlussphase aufdrehten, wendete sich das Blatt.

Die Spielgemeinschaft ging im ersten Durchgang mit 25:5 nach guter Leistung in Führung (zwei Punkte pro Sieg). Anschließend gab es ein 13:13-Remis, wo beide Teams stark aufspielten. Dann verloren die Gäste komplett den roten Faden und standen nach drei Durchgängen am Stück mit leeren Händen da. Die Enzenreither schnupperten bereits am Aufstieg. Überraschenderweise erwachten die Neunkirchner jedoch rechtzeitig aus ihrem Tiefschlaf und meldeten sich mit einem 33:5-Sieg furios zurück.

Auch das letzte Spiel ging an die Mannen rund um Routinier Michael Hechtl. Endstand: 7:7. Dank des starken vorletzten Durchgangs, wo die „Eisbären“ besonders viele Stockpunkte sammeln konnten, gewannen sie 98:90 (nach Stockpunkten). Weiter sind auch die beiden Teams des ESV Hintenburg, die Grafenbacher Eisbären dank eines starken 8:0-Siegs gegen USC Sierndorf sowie auch ein Team der SG Schmidsdorf Küb.