Es war ein Wechselbad der Gefühle für Markus Rothberger bei der Eisstock-Weltmeisterschaft in Regen/Deutschland. Denn obwohl der 19-Jährige erstmals in seiner jungen Karriere bei einer WM am Podest stand, trauert er den Titeln mit Team Österreich nach.

Es wollte einfach nicht sein beim Mannschafts- und Zielbewerb für Österreich und Rothberger. Beide Male landete die rot-weiß-rote Mannschaft „nur“ auf Rang zwei. Vor ihnen die starken Schützen Deutschlands. „Es ist irgendwie schon schade, dass wir nicht Weltmeister geworden sind. Dennoch sind wir auch zufrieden“, beschreibt der 19-jährige Schütze der SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen seine Gefühle.

Ganz anders war dann jedoch die Gefühlslage beim Einzelbewerb. Im Zuge dessen sich Rothberger die Bronzemedaille sichern konnte und anschließend auf Wolke sieben schwebte: „Das ist der Wahnsinn, damit hätte ich echt nicht gerechnet“, versucht der Topmann des Stockschützen-Nachwuchses des Bezirks den Erfolg in Worte zu fassen. Auch der Verein ist mächtig stolz auf ihn: „Mit dieser Leistung hat Markus bestätigt, dass er zu den besten Zielschützen Österreichs gehört und sein Können eindrucksvoll gezeigt hat“, so Pressereferent Johann Hechtl.