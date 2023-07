Aufschlag bei den Rax Open: Die Sieger stehen fest

Die Rax Open in Payerbach steht in den Geschichtsbüchern. In den sechs Bewerben gab es insgesamt 93 Nennungen. Im Damen-Finale setzte sich Jessica Cagdan (TC Bad Erlach) gegen Venus Piller (UTC BH Wr. Neustadt) mit 6:1, 7:5 durch. Das Herren A-Finale war eine klare Angelegenheit. Der favorisierte Florian Scheibenbauer (TC Schottwien) überließ Lokalmatador Philipp Stummer nur ein einziges Game. Deutlich spannender verlief das Herren B-Finale, das Roman Holzer (TC Payerbach) in drei Sätzen gegen Jonas Weber vom ATSV Ternitz gewann. Im C-Bewerb holte sich Johann Stranz (TC Schottwien) den Sieg. Dominik Rennhofer (Kirchberg/Wechsel) belegte Rang zwei.

Im Mixed verpasste Cagan an der Seite von Markus Palfinger (ATSV Ternitz) ihren zweiten Turniersieg nur knapp. Erst im Endspiel stoppten Claudia Hartl und Stefan Pauschenwein (beide UTC BH Wr. Neustadt) den Erfolgslauf.

Im Herrendoppel gab es einen Heimsieg für Stummer und Philipp Salmannshofer (beide TC Kaiserbrunn). Sie schlugen im Finale Palfinger und seinen Ternitz-Kollegen Jonas Weber.